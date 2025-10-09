На Камчатке произошли два мощных землетрясения

Два землетрясения произошли на Камчатке, сообщила пресс-служба местного филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Очаг первого толчка магнитудой 5,8 залегал на глубине 32 километра. Эпицентр находился в 156 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского.

Второе землетрясение произошло на 224 километра юго-восточнее этого города. Его эпицентр находился на глубине 15 километров, а мощность составила 5,5. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла более чем на 5 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 25 километров на восток – северо-восток от вулкана.

Пепловое облако должно было распространиться над акваторией Берингового моря. Предполагалось, что там оно постепенно рассеется.