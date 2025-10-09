Найдена предсмертная записка убийцы архитектора Супоницкого

Бизнесмен Константин Козырев, который является предполагаемым убийцей архитектора Александра Супоницкого, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

© Следственный комитет РФ

Напомним, что после убийства Козырев устроил пожар в своей квартире и свел счеты с жизнью. Как сообщает издание, перед совершением преступления мужчина оставил своей бывшей жене предсмертную записку. В ней он извинился перед ней за то, что «у нее будут обыски», а также заявил, что «не может поступить иначе».

Напомним, что Александр Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний по проектированию объектов городской среды SUART. Ранее мужчину застрелили из карабина прямо на глазах у дочери — Супоницкий провожал ее в школу. По версии следствия, причиной убийства стал огромный долг архитектора.