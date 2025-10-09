Найдена предсмертная записка убийцы архитектора Супоницкого
Бизнесмен Константин Козырев, который является предполагаемым убийцей архитектора Александра Супоницкого, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что после убийства Козырев устроил пожар в своей квартире и свел счеты с жизнью. Как сообщает издание, перед совершением преступления мужчина оставил своей бывшей жене предсмертную записку. В ней он извинился перед ней за то, что «у нее будут обыски», а также заявил, что «не может поступить иначе».
Напомним, что Александр Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний по проектированию объектов городской среды SUART. Ранее мужчину застрелили из карабина прямо на глазах у дочери — Супоницкий провожал ее в школу. По версии следствия, причиной убийства стал огромный долг архитектора.