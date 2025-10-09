Мужчина инсценировал преступление, чтобы не ехать с женой по магазинам

Житель Красноярска инсценировал угон собственной машины, чтобы не ехать с женой по магазинам. Об этом сообщает местное управление МВД России.

Инцидент произошел еще в апреле — сообщение о пропаже Toyota Corona поступило в полицию от лица жены. Женщина рассказала, что автомобиль был похищен с парковки у дома, но позже транспорт был обнаружен. Прибывшие на место полицейские зафиксировали сломанный замок и следы попытки вскрытия багажника. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем».

В ходе выполнения следственных действий полицейские обратили внимание на нестыковки в показаниях владельца автомобиля. В результате было установлено, что мужчина инсценировал угон после того, как жена предложила поездку по магазинам.

Теперь уголовное дело заведено уже в отношении владельца иномарки — «Заведомо ложный донос». Мужчине грозит до двух лет колонии, сейчас он находится под подпиской о невыезде.