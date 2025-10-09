Орел сбил дрон в кавказском регионе России и попал на видео

В Дагестане орел сбил FPV-дрон, который перепутал с добычей. Видео инцидента опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах, снятых камерой коптера в горной местности кавказского региона, видно, как к нему на большой скорости и с выставленными вперед когтями приближается птица. После этого съемка сбивается, но, судя по всему, дрону удалось удержаться в воздухе.

Получил ли беспилотник повреждения, не уточняется. Состояние орла также неизвестно.

