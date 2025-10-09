В Москве арестовали подозреваемого в попытке изнасиловать девушку

В Москве суд избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в попытке изнасилования девушки в парке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Фигуранта разбирательств арестовали. Как сообщает Life со ссылкой на Shot, под стражей он пробудет до 8 декабря.

Мужчину задержали после обращения пострадавшей девушки, которая подверглась нападению во время пробежки. 22-летний молодой человек настиг россиянку около Лефортовского парка и, угрожая ножом, попытался надругаться. Пострадавшая активно сопротивлялась, поэтому фигурант отступил и скрылся.

Позже его задержали. К этому моменту он уже находился в Рязани. Его проверят на причастность к подобным преступлениям.

Известно, что до инцидента подозреваемого уже привлекали к ответственности по нескольким статьям – о причинении тяжкого вреда здоровью и грабеже. В одном из случаев суд посчитал заболевание мужчины смягчающим обстоятельством, но какой у него диагноз, не уточняется.