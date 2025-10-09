С допросом выбросившего дочь из окна россиянина возникли сложности

Жителя Уфы, который выбросил из окна трехлетнюю дочь, не смогли допросить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, мужчина отказывается идти на контакт. Результаты медосвидетельствования задержанного еще не пришли.

ЧП произошло ранее 9 октября. Сначала россиянин выбрасывал с балкона четвертого этажа вещи, после чего скинул и ребенка. Она выжила, но ее состояние врачи оценили как крайне тяжелое. Причиной поступка отца назвали срыв.

Сообщалось, что он 15 лет назад лечился у психиатра и состоял на учете в психдиспансере. Он работал электриком, мать пострадавшей девочки — педагог. Семья характеризовалась как благополучная.

