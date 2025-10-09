Осужденный российский студент признался в госизмене

Бывший студент Российского педагогического университета (РГПУ) имени А. И. Герцена Даниил Галицкий (внесен в РФ в перечень террористов) признал вину в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, еще на этапе следствия студент сознался также в оправдании терроризма. Признательные показания были учтены судом как смягчающее обстоятельство. В то же время отягчающих обстоятельств при вынесении приговора выявлено не было. Заседание по делу студента из Санкт-Петербурга проходило в Подмосковье в закрытом режиме.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Галицкий совершил госизмену путем финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). По решению суда студент приговорен к 13 годам колонии строгого режима. До задержания осужденный учился на последнем курсе кафедры политологии и собирался стать политическим журналистом.