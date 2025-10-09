Дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасию Феррер оштрафовали и лишили прав. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что на девушку наложили штраф в размере 45 тысяч рублей. Кроме того, ее также лишили водительских прав.

«Признать Оделин Феррер Анастасию Сергеевну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 8 месяцев», — сказано в решении суда.

Напомним, что ранее Феррер врезалась в частный дом под Таганрогом. При этом хозяин дома подписал отказ от претензий.