Двух иностранных студенток избили в Санкт-Петербурге

Двух иностранных студенток избили в ресторане быстрого питания в Санкт-Петербурге, ведется поиск напавших. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Отмечается, что в полицию Приморского района обратились 24 и 26-летняя иностранные студентки, обучающиеся в одном из питерских ВУЗов.

«Девушки сообщили о конфликте с компанией молодых людей, который произошел у них в ресторане быстрого питания на проспекте Испытателей, 27. В ходе возникшей потасовки неизвестные нанесли девушкам телесные повреждения и скрылись», — говорится в тексте.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью, у них диагностировали синяки, ссадины и ушибы. Полиция организовала проверку, приняты меры к розыску нападавших.