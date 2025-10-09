Из российского вуза эвакуировали несколько сотен студентов

Из вуза в Нижнем Новгороде эвакуировали несколько сотен студентов. В Нижегородском педагогическом университете имени Козьмы Минина произошло возгорание, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, в учебной аудитории произошло короткое замыкание проектора с последующим возгоранием.

В итоге из российского вуза вывели 450 человек — 355 учащихся и 95 преподавателей. Никто не пострадал.

«На месте работают дознаватели спасательного ведомства», — добавили в МЧС.

