Бывший начальник крупнейшей тюремной больницы в РФ хочет выйти по УДО

Бывший начальник крупнейшей в России тюремной больницы, которая расположена в СИЗО «Матросская Тишина», Александр Кравченко подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Он является фигурантом дела о злоупотреблении должностных полномочий.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 9 октября, сообщил «Коммерсантъ».

— Ходатайство об УДО подал Александр Кравченко, экс-глава крупнейшей в России тюремной больницы, расположенной в столичном СИЗО «Матросская Тишина». Его осудили на семь лет за постановку фиктивных диагнозов фигурантам, что позволяло им выйти на свободу, — пишет «Коммерсантъ».

На данный момент он отбывает наказание в Вологодской области. Суд этого региона рассмотрит его апелляцию. Ему вынесли приговор за незаконное освобождение четырех осужденных и четырех арестованных. Он также перевел одного человека на больничный режим, хотя для этого не было никаких оснований. По данным следствия и суда, Кравченко не получал за это деньги. Таким образом он хотел выслужиться перед руководством. На данный момент экс-сотрудник ФСИН трудится в рамках назначенных ему принудительных работ на птицефабрике.

Кравченко осудили на семь лет в 2023 году. Ему также запретили заниматься врачебной, административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью на протяжении двух лет.