В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

Два человека погибли при взрыве гранаты в частном доме в российском регионе. Инцидент произошел в Ленинском районе Волгоградской области. Об этом сообщает телеграм-канал «112» вечером в пятницу, 10 октября.

По информации издания, еще 4 человека. В том числе трое детей, госпитализированы в больницу. Они не получили серьезных травм, угрозы их жизни нет.

Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Издание V1.RU сообщает со ссылкой на источник, что трагедия произошла вечером в гараже в поселке Степной во время распила боеприпаса.

В Москве в жилом доме взорвалась граната, один человек погиб

Пострадал один взрослый прохожий и трое детей. На месте работают спецслужбы, все оцепила полиция.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил об обнаружении российскими саперами арсенала ВСУ на территории Курской области.