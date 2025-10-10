В жилом доме в российском регионе прогремел взрыв

Два человека погибли при взрыве гранаты в частном доме в российском регионе
Два человека погибли при взрыве гранаты в частном доме в российском регионе. Инцидент произошел в Ленинском районе Волгоградской области. Об этом сообщает телеграм-канал «112» вечером в пятницу, 10 октября.
По информации издания, еще 4 человека. В том числе трое детей, госпитализированы в больницу. Они не получили серьезных травм, угрозы их жизни нет.
Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.
Издание V1.RU сообщает со ссылкой на источник, что трагедия произошла вечером в гараже в поселке Степной во время распила боеприпаса.
