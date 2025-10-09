Инструктор остался без парашюта при прыжке с учеником

В штате Теннеси при выполнении тандемного прыжка погиб 35-летний инструктор по парашютному спорту Джастин Фуллер. ОБ этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел 4 октября в Нашвилле. Сразу после выхода из самолета опытный парашютист случайно отделился от тандемной системы и упал на землю.

Его тело было обнаружено через несколько часов поисков, в спасательной операции принимали участие представители экстренных служб, волонтеры.

Курсант, с которым он прыгал, приземлился благополучно — его парашют автоматически раскрылся и он опустился на дерево.

«Спасатели сняли парашютиста, который застрял на дереве с открытым парашютом в лесу в 4500 квартале шоссе Ашленд-Сити. С ним всё будет в порядке», — отметили журналисты.

Ещё двое парашютистов из того же самолёта также приземлились без проблем.

Федеральное управление гражданской авиации США ведет расследование обстоятельств трагедии.

В сентябре 2025 года подобный инцидент случился в штате Невада. У инструктора и его подопечного, британца Митчелла Дикина, не раскрылись основной и запасной парашюты. Оба упали на землю с высоты 3,1 км и получили тяжелые травмы, но чудом остались живы.

По данным газеты, несмотря на эту и предшествующие трагедии, тандемный вид прыжков считается одним из самых безопасных, так как вся ответственность лежит на опытном профессионале. ЧП происходят преимущественно при стечении ряда непредвиденных обстоятельств.