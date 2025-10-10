В центре Москвы произошел пожар в ресторане

В итальянском ресторане в центре Москвы произошел пожар. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

© Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Пожар возник в ресторане Cantinetta Antinori возник в Денежном переулке. Сотрудники МЧС уже начали тушить огонь. Из окон заведения идет густой дым. Причины пожара пока не называются.

7 октября в Москве из-за взрыва газового баллона произошел пожар в чайхане.

Инцидент произошел на Большой Очаковской улице. Огонь разгорелся в придомовой постройке, где расположилось заведение. По словам очевидцев, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Информации о пострадавших не поступало.

5 октября пожар произошел в административном здании на Волгоградском проспекте в Москве. В результате инцидента частично обрушилась кровля на площади около 200 квадратных метров.