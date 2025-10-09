В Москве арестовали многодетную мать за оправдание терроризма в интернете

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения для 45-летней Юлии Мирзалиевой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма в интернете, назначив ей заключение под стражу.

Мещанский суд Москвы принял решение заключить под стражу на два месяца 45-летнюю многодетную мать Юлию Мирзалиеву, обвиняемую в публичном оправдании терроризма в интернете, передает ТАСС.

Мирзалиева стала фигурантом уголовного дела после трех административных арестов, связанных с мелким хулиганством. Согласно материалам суда, следователь ходатайствовал о заключении женщины под стражу, и суд удовлетворил данное ходатайство.

Как утверждается в документах, Мирзалиева не признала вину. Она заявила, что до первого административного ареста сотрудники полиции ворвались к ней домой, оскорбляли ее, разбросали вещи и обвинили в мелком хулиганстве. По ее словам, при задержании правоохранители потребовали предъявить запрещенные вещества и средства технической связи, а затем отвезли ее на Лубянку, где взяли генетические образцы и отпечатки пальцев.

