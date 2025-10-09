Иностранный гражданин совращал российскую девочку на детской площадке

В Москве осудили мужчину за развращение девочки на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Он признан виновным по статье 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, 2 марта иностранный гражданин находился на детской площадке на улице Зарайской, где для удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении малознакомой малолетней девочки.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, полностью изобличающие подсудимого в инкриминированном преступлении.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Москве поймали изнасиловавшего школьницу в парке девять лет назад иностранца.