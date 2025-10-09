Уфимские врачи провели операцию трехлетней девочке, которую отец выбросил из окна четвертого этажа. Об этом в четверг, 9 октября, сообщила уполномоченный по правам ребенка Ольга Панчихина.

На данный момент ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Инцидент находится на контроле сотрудников аппарата омбудсмена.

— Прооперировали, операция шла два часа. Состояние крайне тяжелое, в реанимации, — цитирует ее ТАСС.

На Кубани отца также подозревают в убийстве трехлетней дочери. Мужчина признался, что утопил девочку в реке, а потом инсценировал ее похищение. Что известно об этом жутком случае и что грозит отцу убитой девочки, выясняла «Вечерняя Москва».