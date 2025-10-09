«Ушли и не вернулись»: пропажа семьи Усольцевых и параллель с исчезновением Аксентьевой

В Краснодарском крае проходит масштабная операция по поиску пропавшей в лесу семьи Усольцевых. Однако это не единственная история масштабных поисков в тайге пропавших местных жителей, пишет «Царьград», вспоминая случай Милены Аксентьевой.

Напомним, что поиски Усольцевых - 64-летнего Сергея, его 48-летней жены Ирины, пятилетней дочери пары Арина, а также собаки породы корги по кличке Лада - были начаты 2 октября. 28 сентября семья полным отправилась в поход к горе Буратинка, в тот же день они перестали выходить на связь. Для Красноярского края эта поисковая операция стала самой масштабной за всю историю.

Но Сибирь помнит и другие масштабные операции по поиску пропавших в людей. В частности, активно искали 18-летнюю Милену Аксентьеву, пропавшую в мае этого года около села Камышино-Воронежское в Муромцевском районе Омской области, отмечает издание.

В ключевых моментах история Аксентьевой похожа на то, что произошло с Усольцевыми. Девушка также ушла в лес, и также не вернулась. При этом, в отличие от семьи, она бросилась туда в состоянии аффекта, узнав о якобы измене со стороны своего молодого человека.

Когда поняла, что заблудилась, Милена Аксентьева позвонила матери и успела только сказать, что «потерялась возле елок». Больше на связь она не выходила.

Активные поиски девушки, по данным отряда «Лиза Алерт», велись с 19 мая по 2 июня. Потом поисковые мероприятия возобновлялись по выходным. Неделю спустя поисковики нашли в лесу единственную зацепку - самодельную лежанку и следы. Но сама девушка исчезла.

В первые недели Милену Аксентьеву искали более 730 человек, пешие группы суммарно прошли около двух тысяч километров. И хотя девушка, в отличие от Усольцевых, пропала в относительно теплое время года, основной проблемой стала болотистая труднопроходимая местность.

«Поиски семьи Усольцевых, которые сейчас продолжаются в районе поселка Кутурчин Красноярского края, осложнены плохой погодой: сильный ветер, снег. Это горная тайга со скользкими мокрыми камнями, техника также проходит не везде, поэтому основные силы - это пешие группы. Поисковики намотали по лесу уже более трех тысяч километров», - говорится в статье.

Накануне телефон главы семьи был запеленговали в семи километрах в стороне от квадрата поиска. Спасательные работы переместились в новое место, и надежда еще есть.