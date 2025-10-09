В Боливии во время ярмарки упало колесо обозрения с людьми

В Боливии во время ярмарки упало колесо обозрения, в результате чего пострадали десятки человек. Об этом сообщает El Deber.

Инцидент произошел во вторник, 7 октября, на ярмарке Аласита, которая проходила в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра. По словам очевидцев, колесо обозрения работало в штатном режиме, но внезапно наклонилось в сторону и с грохотом рухнуло на землю.

Посетители ярмарки бросились на помощь пострадавшим. Вскоре на место прибыли несколько карет скорой помощи, а следом и сотрудники полиции.

По некоторым данным, как минимум 40 человек были госпитализированы. Некоторых из них с места эвакуировали частные лица на личных автомобилях.

В муниципальном управлении общественных пространств сообщили, что на место происшествия также прибыл глава муниципального управления Хуан Карлос Оноре, чтобы узнать больше подробностей.

Также сообщается, что прокуратура Санта-Крус вызвала владельца колеса обозрения для дачи показаний.

Ранее сообщалось, что аттракцион «360 градусов» в парке в Саудовской Аравии разломился пополам и рухнул вместе с людьми.