Начальник российского МВД травмировал двух силовиков при задержании

В ХМАО при задержании полицейского пострадали двое силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в значительном размере, сопряженное с вымогательством») УК РФ.

По данным ведомства, начальник ОМВД России по Белоярскому району, начиная с октября 2023 года систематически получал деньги за покровительство и оказание помощи одному из бизнесменов, занимавшегося приемом и сдачей металлолома.

7 октября при передаче очередной взятки он был задержан оперативниками собственной безопасности с поличным. При этом оказал сопротивление причинив травмы двум полицейским и пытался скрыться.

