Девять человек обносили супермаркеты в Москве при помощи детской коляски

В Москве организованная группа из девяти человек обворовывала супермаркеты при помощи детской коляски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела.

Злоумышленники обносили супермаркеты в течение двух месяцев в 2022 году. Сейчас на скамье подсудимых оказались семеро участников группы. Свою вину они признали и раскаялись в содеянном. В зависимости от роли и степени участия они получили от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Личности еще двоих членов пока не установлены.

По данным агентства, участники группы похищали из супермаркетов различные продукты — конфеты, детскую молочную смесь, мед, сыры, кофе, колбасы, рыбу, минеральную воды, более 300 бутылок водки, виски, коньяка, бренди, вин и ликера, шампуни, кухонную утварь и кастрюли, а также бытовую химию: средства для мытья посуды и стирки. Все это они складывали в детскую коляску и сумку-тележку, а потом выходили из торгового зала через кассы, не оплачивая товар. Украденные товары они продавали на рынках, в переходах метро или продавали их перекупщикам. Вырученные деньги они распределяли между собой. Как установил суд, за все время им досталось более 800 тысяч рублей.

