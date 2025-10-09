Нескольким школьникам стало плохо в поезде, следовавшем из Тынды в Кисловодск. Уточняется, что группа детей ехала с сопровождающим из Челябинской области.

Об этом в четверг, 9 октября, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

— По предварительным данным 8 октября 2025 года при следовании в пассажирском поезде сообщением Тында — Кисловодск в группе детей с сопровождающими у нескольких детей возникло недомогание. Дети размещены в медицинском учреждении в городе Самара, — написали в Telegram-канале ведомства.

Сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства произошедшего.

В марте в одной из школ в подмосковном Красногорске произошло массовое отравление детей. Пострадали как минимум шесть учеников из одного класса. Инцидент произошел в школе в микрорайоне Опалиха.

В Уфе две несовершеннолетние девочки отравились таблетками — родители обнаружили их в спальне без сознания. Известно, что пострадавшим школьницам 12 и 14 лет.