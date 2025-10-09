Россиянин «нашел» на берегу реки свыше 300 банок черной икры

51-летний местный житель Дальнего Востока задержан по подозрению в незаконном обороте особо ценных биологических ресурсов. В квартире мужчины обнаружили 319 полимерных контейнеров с черной икрой объемом по 0,5 литров. Об этом информирует пресс-служба МВД края.

© Московский Комсомолец

Преступление зафиксировано в поселке Чныррах. Правоохранители получили сообщение о хранении в одной из квартир икры рыбы осетровых пород. При обыске силовики обнаружили порядка 160 литров дорогостоящего деликатеса.

В свое оправдание задержанный объяснил, что нашел контейнеры на берегу реки Амур в начале сентября. Все это время мужчина якобы пытался разыскать владельцев товара, чтобы вернуть им ценную находку.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Изъятый товар помещен на хранение. Также известно, что ранее фигурант уже имел проблемы с законом.