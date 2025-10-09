Российского студента Даниила Галицкого осудили за поддержку террористов

В Московской области студента университета Герцена осудили по статьям о финансировании и оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, речь о 24-летнем россиянине из Санкт-Петербурга Данииле Галицком (внесен в РФ в перечень террористов). Его дело рассматривалось в закрытом режиме. Суд приговорил молодого человека к 13 годам колонии строгого режима.

Суд запретил ему в течение одного года администрировать интернет-ресурсы.

До задержания осужденный учился на последнем курсе кафедры политологии и собирался стать политическим журналистом.

Ранее в Калининграде суд приговорил к десяти годам лишения свободы 52-летнего местного жителя за призывы к терроризму.