В Уфе задержали мужчину, выбросившего с четвертого этажа двухлетнюю дочь

В Башкирии началось расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, который выбросил из окна четвертого этажа свою двухлетнюю дочь.

Установлено, что происшествие случилось в Уфе в доме на улице Ульяновых утром в четверг, 9 октября. Об этом сообщили представители Следственного комитета республики.

Девочку незамедлительно госпитализировали с различными травмами. Возбуждено уголовное дело в связи с покушением на убийство. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

В отношении задержанного проводятся необходимые следственные мероприятия. Допрашиваются очевидцы происшествия, проверяются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.