Мужчина выкинул ребенка из окна в Уфе

В одном из районов Уфы человек скинул ребенка с четвертого этажа дома, пострадавший пережил падение, сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Пострадавшему ребенку около четырех лет, по предварительным данным, мужчина скинул его из окна четвертого этажа в Орджоникидзевском районе, указал Мавлиев, передает ТАСС.

По словам градоначальника, власти Уфы окажут необходимую помощь. На месте работают все оперативные службы.

Напомним, в конце августа мужчина в Москве выбросил из окна 16-го этажа жену 1988 года рождения и сына 2023 года рождения. Оба скончались на месте. Его признали невменяемым.

В ноябре 2022 года мать выкинула из окна 11-го этажа собственную дочь, которой был всего год. Источник сообщал, что женщина якобы могла таким образом пытаться отомстить супругу.