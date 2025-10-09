СК объявил в розыск трех обвиняемых в хищениях у бойцов СВО в Шереметьеве

Следственный комитет (СК) РФ объявил в международный розыск трех обвиняемых по уголовному делу о хищении денежных средств у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 9 октября, сообщили в правоохранительных органах.

— Трое фигурантов дела объявлены в международный уголовный розыск, — сообщил источник ТАСС.

Уточняется, что им заочно предъявили обвинения в участии в организованном преступном сообществе, в хищении и вымогательстве.

Ранее стало известно, что полицейские, арестованные по делу о хищении денег в аэропорту Шереметьево, подыскивали жертв и затем скрывали следы преступлений. Уточняется, что они якобы «поставляли» бойцов СВО таксистам для дальнейших махинаций.

Размер ущерба по делу организованной группы увеличился до трех миллионов рублей. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях дела.