Российского студента Даниила Галицкого осудили за поддержку террористов

Апелляционной военный суд во Власихе признал законным приговор студенту университета Герцена Даниилу Галицкому, осуждённому на 13 лет лишения свободы за госизмену и оправдание терроризма.

«Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений», — приводит комментарий суда ТАСС.

Галицкий осуждён на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ему запрещено в течение одного года администрировать интернет-ресурсы.

