В Курской области после падения беспилотника вспыхнул пожар

В городе Курчатове в результате падения украинского БПЛА произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«В результате падения украинского беспилотника в Курчатове произошло возгорание травы на площади около 500 кв. м», - написал глава региона в своем телеграм-канале.

На место незамедлительно выехали специалисты экстренных служб. В настоящий момент производится тушение пожара.

Хинштейн уточнил, что в погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Также обошлось без разрушений.

Ранее сообщалось, что над Россией за три часа сбили почти 30 украинских дронов.