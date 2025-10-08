Стало известно, кто сжег 6000 домов голливудских звезд в Лос-Анджелесе

Разрушительный пожар в Лос-Анджелесе, уничтоживший дома "цвета" Голливуда и богатейших людей Америки, оставивший без жилья - порой единственного, знаменитейших актеров, устроил водитель такси Uber. Как выяснило следствие, сделал он это под влиянием искусственного интеллекта.

© Российская Газета

Подобных дел, наверное, американская Фемида еще не расследовала. 29-летний Джонатан Риндеркнехт на Новый 2025 год получил заказ - отвезти пассажиров в район Палисейд Лос-Анджелеса. Это сегодня поехавшие с ним американцы вспоминают, что водитель выглядел взволнованным. Но тогда, в первые минуты нового 2025 года, кто об этом думал.

Как установила полиция, 1 января в 00.12 Риндеркнехт подъехал к популярной пешеходной тропе, проходящей на склоне парка. После чего достал канистру с бензином и облил ближайшие деревья. Происходящее молодой человек снимал на телефон. В это время он слушал рэп-композицию французского исполнителя, в музыкальном клипе которого герой поджигает окружающие его вещи. Этот клип, установило следствие, Риндеркнехт смотрел несколько дней подряд перед тем, как устроить пожар. Затем таксист отъехал на безопасное расстояние от туристической тропы и позвонил в службу 911, чтобы сообщить о возгорании.

Одновременно он набрал в чате с искусственным интеллектом странную фразу: "Вы виноваты, если из-за ваших сигарет вспыхнет пожар". Когда к месту происшествия подтянулись первые пожарные машины, поджигатель последовал на своем такси за ними, и записал несколько видеороликов, как пожарные безуспешно боролись с огнем. Напомню, что все это происходило на Новый год.

Мощнейший пожар в Лос-Анджелесе: кто из звезд лишился своих домов

Но кто "руководил" пироманом? Оказалось, что с помощью искусственного интеллекта ChatGPT за несколько месяцев до поджога Риндеркнехт создал "антиутопическое изображение горящего города" - как названа эта картинка в полицейских документах. На ней был и горящий лес, и бегущая от пожара толпа людей, и множество пылающих зданий. Совершая реальный поджог, преступник стремился воссоздать наяву придуманное искусственным интеллектом изображение. Дальнейшее хорошо известно: пожар в квартале Пасифик-Палисейд в Лос-Анджелесе унес жизни 12 человек. Нанесенный ущерб оценивается в 150 миллиардов долларов. Сгорели 6 тысяч домов и строений.

В среду Риндеркнехту, у которого нет криминального прошлого и который не наблюдался у психиатра, предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества. Но если за обычный, без жертв, поджог американская Фемида наказывает тюремным заключением от 5 до 20 лет, то с учетом большого числа погибших совершившему умышленный поджог преступнику может грозить смертная казнь. И непонятно, станут ли для судей ссылки на косвенное участие в поджоге искусственного интеллекта смягчающим или отягчающим обстоятельством.