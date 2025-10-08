Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

Российский рэпер Vacio (Николай Васильев), посетивший «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой с носком на половом органе, попал в реанимацию в Париже. Об этом сообщает RT со ссылкой на его друзей.

© соцсети

По их словам, рэпер упал с высоты трех этажей сквозь стеклянную крышу в Париже. Несчастный случай произошел прошлой ночью.

«Сейчас он в реанимации с серьезными травмами в тяжелом состоянии», — говорится в тексте.

Согласно информации Mash, у Vacio нет страховки во Франции, поэтому его близкие планируют открыть сбор средств на лечение в ближайшее время.

Напомним, что после появления в одном носке на половом органе на «голой вечеринке» Ивлеевой на рэпера обрушилась волна критики. В результате Vacio арестовали на 15 суток и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Позже рэперу прислали повестку в военкомат, но он туда не явился, сбежав из России.