Раскрыта шокирующая схема финансирования СБУ убийства генерала Кириллова

Финансирование теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, осуществлялось Службой безопасности Украины через криптовалюту USDT. Как стало известно изданию «Коммерсантъ», на подготовку преступления исполнителю перевели почти миллион рублей.

По данным источников издания, агенты СБУ использовали криптокошелек «неустановленного лица» в Баку. Через него исполнитель теракта Ахмаджон Курбонов получил 5 тысяч единиц USDT ($4900), которые обменял на 404,8 тыс. рублей. Позже, уже находясь в Москве, он получил еще 431 тыс. рублей. Таким образом, вся подготовка обошлась заказчикам в 842 тыс. рублей.

Следствие установило, что Курбонов несколько месяцев вел слежку за генералом, арендовав для этого около сотни автомобилей и постоянно консультируясь с кураторами.

Изначально теракт планировался у подмосковной дачи Кириллова, но из-за того, что генерал там редко бывал, было решено совершить нападение в столице.

За исполнение теракта, по данным следствия, кураторы из СБУ обещали ему вознаграждение в $100 тыс. и помощь с переездом в одну из стран Евросоюза.

Однако сразу после теракта все участники преступления, находившиеся в России, были задержаны.

Следком направил в суд материалы дела об убийстве генерала Кириллова

Сегодня СК РФ сообщил организаторы теракта переправили компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ) из Польши. Также сообщается, что в настоящее время завершено расследование дела против Ахмаджона Курбонова, Роберта Сафаряна, Батухана Точиева и Рамазана Падиева. Они предстанут перед судом.