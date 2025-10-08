Адвокат рассказал, где могут скрываться два педофила из Свердловской области

Адвокат потерпевшей стороны Сергей Самков рассказал о том, где могут скрываться два сбежавших педофила из Свердловской области. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Самкова, мужчины могли спрятаться в лесу или у родственников. При этом адвокат считает, что долгое время они не смогут скрываться. Кроме того, Самков также уверен, что их не возьмут на СВО из-за статей, по которым они были осуждены.

«Если бы они хотели на СВО, то хотя бы попытались написать соответствующее заявление еще на этапе следствия. Но они даже не пытались, потому что трусы», — добавил он.

Напомним, что двух мужчин из Свердловской области обвинили в изнасиловании 15-летней девочки, но они не пришли на оглашение приговора — сейчас их местонахождение остается неизвестным. При этом, Алапаевский городской суд приговорил их к 11 с половиной и 10 годам заключения, но теперь их сроки могут быть пересмотрены.