Пропавшего в Турции пловца Свечникова не смогли найти

Поиски российского пловца Николая Свечникова в Турции не увенчались успехом. Об этом РИА Новости сообщил временный поверенный в делах РФ в республике Алексей Иванов.

Он отметил, что продолжает оказывать поддержку родственникам пропавшего без вести в рамках своих полномочий.

«С большим сожалением вынуждены констатировать, что поиски российского пловца Н.А. Свечникова не увенчались успехом. Находимся в постоянном контакте с местными властями по данному сюжету», — добавил Иванов.

Мать пропавшего в Босфоре пловца заявила об отсутствии видеозаписей с заплыва

Напомним, что пловец пропал 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он единственный из почти трех тысяч участников не добрался до финиша. Пропажу Свечникова заметили только спустя несколько часов.