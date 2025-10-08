Супруга убитого архитектора Супоницкого пыталась спасти убийцу мужа

Супруга архитектора Александра Супоницкого, который был ранее убит в Санкт-Петербурге, пыталась спасти убийцу мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

© РИА Новости

Согласно имеющейся информации, Супоницкого застрелил бизнесмен Константин Козырев — архитектор был должен ему около 407 миллионов рублей. После этого Козырев вернулся в соседние апартаменты (мужчина поселился рядом с Супоницким), устроил пожар и свел счеты с жизнью.

Как утверждает «112», пожар и самоубийство Козырева увидела жена убитого архитектора Алиса — на тот момент она еще не знала, что ее мужа мог убить именно он. Женщина пыталась помочь Козыреву выбраться из пожара, а также кричала ему о возгорании.

«У лифта Алиса обнаружила тело супруга в луже крови — она сразу поняла, что он погиб. Супоницкая зашла домой, вызвала полицию, и через несколько минут в квартире напротив начался пожар. Алиса увидела в окне силуэт мужчины и пыталась докричаться до него, чтобы сообщить о пожаре и помочь ему. Спустя минуту в той же квартире напротив раздался очередной выстрел — в тот момент женщина даже не догадывалась, что это убийца ее мужа и он покончил с собой после расправы над Александром», — сообщает издание.

Александр Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний по проектированию объектов городской среды SUART. Ранее мужчину застрелили из карабина прямо на глазах у дочери — Супоницкий провожал ее в школу.