«Прости, по-другому не мог»: СК раскрыл тайну убийства архитектора

Следствие по делу о жестоком убийстве архитектора Александра Супоницкого в Санкт-Петербурге раскрыло новые детали: убийца долгое время следил за своей жертвой, сняв для этого комнату в том же доме. Приоритетной версией убийства стал конфликт на почве финансовых взаимоотношений, а информация о причастности стрелка к СВО была официально опровергнута Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, убийца Константин Козырев и 73-летний Супоницкий были знакомы около 15 лет — архитектор проектировал для него загородный дом. Между мужчинами были долговые обязательства. По словам бывшей супруги Козырева, в какой-то момент проблема с возвратом долга возникла, но позже якобы была улажена.

Несмотря на это, 49-летний Козырев, бывший финансист стройфирмы, устроил настоящую охоту на архитектора, изучая его распорядок дня из снятой в том же подъезде комнаты. Утром у лифта он на глазах у 10-летней дочери архитектора заставил его встать на колени и выстрелил ему в затылок.

За несколько минут до того, как покончить с собой, Козырев отправил своей бывшей жене прощальное СМС: «Прости меня за все. По-другому не мог!». Расследование дела продолжается.