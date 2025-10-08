Популярный 28-летний блогер жестоко убил подругу в гостинице и покончил с собой

Стали известны новые детали резонансной трагедии в польском городе Вольштыше, где в одном из отелей в ночь на 2 октября были найдены тела двух молодых людей.

© Российская Газета

Как передает Goniec, тела обнаружили после звонка обеспокоенной подруги одной из жертв - 25-летней Клаудии. Девушка рассказала, что подруга поехала на встречу со своим парнем, решив сообщить ему, что хочет расстаться, и не выходит на связь. При этом звонившая уточнила, в каком именно отеле встречается пара.

В окружной прокуратуре изданию Fakt рассказали, что девушка скончалась от множественных травм, нанесенных ей острым предметом. 28-летний мужчина был экстренно госпитализирован и признан мертвым в больнице - усилия медиков реанимировать его ни к чему не привели.

Известно, что молодые люди встречались около десяти месяцев.

По данным польского таблоида SE, второй погибший - Патрик "Ягодзянка", звезда популярного реалити-шоу Pan z Lombardu, также публиковавший в Сети свой контент.

Подчеркнуто, что Патрик был одной из самых заметных фигур шоу и покинул программу после конфликта с коллегами.