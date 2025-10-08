Раскрыта личность подозреваемого в убийстве архитектора Супоницкого

Предположительно, архитектора Александра Супоницкого из Санкт-Петербурга убил экс-финансист стройфирмы «Петротрест» Константин Козырев. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах города.

По предварительным данным, 70-летний Супоницкий утром вышел провожать дочь в школу в доме на Кременчугской и у лифта встретил соседа. Тот из карабина застрелил мужчину, спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

«На месте преступления был обнаружен труп Козырева К. В. с явными признаками насильственной смерти», — сказал собеседник РИА Новости.

Раскрыта причина расправы над российским архитектором

Известно, что Козырев имел ИП, которое предоставляло посреднические услуги по оценке жилой недвижимости за вознаграждение или на договорной основе. Кроме того его обвиняли в уклонении от уплаты налогов, но позже оправдали.