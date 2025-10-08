Взрывное устройство для убийства генерала Кириллова привезли из Польши

Компоненты взрывного устройства, которое использовалось для убийства 17 декабря 2024 года в Москве генерал-лейтенанта, начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, были привезены в Россию с территории Польши. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Отмечается, что расследование дела о теракте против Кириллова завершено и все материалы переданы в суд. Среди обвиняемых — Ахмаджон Курбонов, Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев.

Следствие установило, что преступление готовилось в течение нескольких месяцев на территории Украины.

«Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, и обеспечили их доставку Сафаряну. Он хранил эти предметы по месту жительства и после поступления указаний организаторов передал исполнителю теракта Курбонову, который собрал взрывное устройство, снарядил его поражающими элементами и закрепил на электросамокат, разместив его возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов», — говорится в тексте.

После приведения СВУ в действие Курбонов попытался скрыться на конспиративной квартире, которую ему заранее сняли Точиев и Падиев. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Расследование в отношении соучастников теракта, в том числе украинца, находящегося на территории Евросоюза, продолжается.