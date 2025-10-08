Перечислены версии случившегося с пропавшей в горах семьей Усольцевых

Волонтер из Красноярского края рассказала о том, что могло произойти с семьей Усольцевых, которая пропала в горах более недели назад. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам одного из волонтеров, во время восхождения глава семьи Сергей Усольцев мог получить какую-либо травму. При этом собеседница издания считает, что если бы травму получил кто-то другой, то Сергей смог бы привести помощь.

«Если бы Ирина пострадала, он смог бы развести костер и спуститься за помощью, но, если он сам не смог развести огонь, они могли замерзнуть», — рассказала участница поисков.

Волонтер также добавила, что семья могла замерзнуть в первую или вторую ночь в горах. Отмечается, что 28 сентября в регионе прошел сильный ливень, из-за которого семья могла окончательно потерять направление.

«Боюсь, что в первую или вторую ночевку они могли замерзнуть», — добавила она.

Напомним, что поиски Усольцевых были начаты 2 октября. 28 сентября семья полным составом отправилась в поход к горе Буратинка — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина, пятилетняя дочь Арина и собака породы корги по кличке Лада. В тот же день они перестали выходить на связь.