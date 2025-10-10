В Сочи рассказали о последствиях ночного ливня

На территории Сочи непогода привела к подтоплениям в нескольких районах города. Вода зашла на территории семи домовладений, а также затопила участки дорог. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сейчас специалисты откачивают воду.

Самый сильный удар стихии пришелся на федеральную территорию Сириус и Адлерский район. По предварительным данным, на 10-15 сантиметров вода поднялась в двух частных домах, семьи из них отправили в пункт временного размещения - всего шесть человек, включая одного ребенка.

"На данный момент продолжается работа по откачке воды, задействованы три мотопомпы от муниципалитета. Силами МЧС России проводится мониторинг гидрологической обстановки", - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, оказались повалены шесть деревьев. Их распилили и вывезли городские службы.

При этом работу аэропорта непогода не нарушила, а реки остались вне опасных отметок уровня воды.

В пресс-службе администрации Сочи добавили, что штормовое предупреждение продолжает действовать. Опасность ливней и шквалистого ветра сохранится до конца 12 октября.