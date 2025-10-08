Российские школьницы поставили на колени и ногами избили сверстницу

В Свердловской области школьницы поставили на колени и избили сверстницу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, в конце августа девятиклассницы из Краснотурьинска окружили бывшую ученицу около заброшенного здания и заставили извиняться. Они били ее ногами, руками и снимали издевательства на видео.

Прокуратура увидела эти записи и организовала проверку.

Российского подростка избили до потери зрения

Ранее стало известно, что в Калининграде проводят проверку после жестокого избиения 14-летнего подростка.