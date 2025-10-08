В немецкой школе произошла стрельба

В результате стрельбы в школе в немецком городе Падерборн пострадал по меньшей мере один человек.

© Global Look Press

Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает Bild.

«По крайней мере один человек получил серьезные травмы, представляющие угрозу для жизни. Полиция подтвердила эту информацию», — пишет издание.

В полиции сообщили, что подозреваемый, сбежавший с места преступления, вскоре сам вышел на связь с правоохранителями и был задержан. По предварительным данным, речь идет о 25-летнем студенте из Падерборна, имеющем гражданство Германии. Мотивы преступника в настоящий момент выясняются.

