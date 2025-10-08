Убийца архитектора Супоницкого мог выслеживать жертву
Убийца архитектора Александра Супоницкого мог выслеживать свою жертву. Об этом сообщает РИА Новости.
Подобной версией поделились соседи убитого. По их словам, преступник мог снять комнату в хостеле, чтобы следить за Супоницким — окна комнаты выходили на квартиру убитого. При этом соседи также добавили, что у архитектора был «выстроенный график жизни».
«Окна хостела, где снимал квартиру убийца, выходят во внутренний двор — туда же, куда и у Супоницких. Можно многое разглядеть, в том числе и понять, когда люди выходят из квартиры, а когда заходят», — рассказали соседи.
Александр Супоницкий возглавлял совет директоров группы компаний по проектированию объектов городской среды SUART. Ранее мужчину застрелили из карабина прямо на глазах у дочери — Супоницкий провожал ее в школу. Позже убийца свел счеты с жизнью.