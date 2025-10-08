Отца, изнасиловавшего дочь посреди улицы в Испании, отпустили из-под стражи

В Испании в городе Лерида 40-летнего мужчину, который изнасиловал 21-летнюю дочь, отпустили из-под стражи.

Инцидент произошел ночью 6 октября. Тогда мужчина на площади Пласа-де-ла-Льотха совершил акт насилия над дочерью прямо на глазах у своего восьмилетнего сына. Полицейские, увидев это, задержали насильника и доставили в участок. Мужчина был выпущен под залог с запретом приближаться к дому потерпевшей на расстояние менее 200 метров.

На следующий день сосед преступника сообщил полиции, что он пытается вернуться домой, нарушая судебный запрет. Ни одна из сторон в суде не потребовала заключения преступника. Потерпевшая также заявила, что это не единственный случай насилия, утверждая, что отец неоднократно поил ее алкоголем и принуждал к половому акту. Правоохранительные органы продолжают расследование, передает El Caso.

