Правоохранители назвали возможный мотив убийства известного архитектора из Петербурга

Конфликт из-за финансов рассматривается в числе возможных версий убийства архитектора Александра Супоницкого в Санкт-Петербурге, сообщил источник RT в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала RT, на месте продолжают работать следователи.

В элитном жилом комплексе «Царская столица» в центре Санкт-Петербурга произошло жестокое убийство известного архитектора Александра Супоницкого, спроектировавшего современный вид станции метро «Горьковская». Мужчину застрелили на глазах у его 10-летней дочери. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Трагедия разыгралась утром, когда архитектор собирался отвезти дочь в школу. У лифта их поджидал вооруженный мужчина. Угрожая оружием, он заставил отца и ребенка встать на колени, после чего выстрелил Супоницкому в затылок.

Убийца не тронул девочку и скрылся. Позже в квартире этажом ниже начался пожар. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили там тело стрелка — по предварительным данным, он покончил с собой.

Как пишет Telegram-канал SHOT, убивший архитектора Александра Супоницкого в Санкт-Петербурге мужчина мог следить за ним какое-то время до нападения.

По данным канала, напавший на Супоницкого мог специально поселиться в квартире этажом ниже.

Как рассказали жильцы ЖК «Царская столица», мужчина поселился у них недавно: он снял квартиру на втором этаже, при этом его редко видели.

Стрелявший в архитектора Александра Супоницкого на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге Константин Козырев был фигурантом дела об отмывании денег при строительстве домов по госконтракту. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По его данным, в течение долгого времени мужчина находился под домашним арестом, но несколько месяцев назад уголовное дело было прекращено. Речь идет о ситуации, произошедшей в 2010-2011 годах. Тогда он являлся вице-президентом по экономике и финансам компании «Петротрест». В это время компания заключила госконтракты с ФСБ России на постройку домов в Санкт-Петербурге, Мурманске и Сортавале. В итоге все сроки были сорваны, а дома так и не были построены. В результате сотрудники ведомства обратились в суд.

По информации Bazы, компания «Петротрест» получила аванс в размере более 360 миллионов рублей, но работы провела только на 42 миллиона. Тогда в отношении Козырева было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в неуплате налогов на 22 миллиона рублей, однако в 2017 году он был оправдан. Затем истец обжаловал это решение, и в результате нового расследования было установлено, что одна из дочерних компаний «Петротреста» заключала фиктивные контракты на выполнение работы с компаниями-однодневками, которых находил через третьих лиц Козырев. Следователи установили, что на счеты этих фирм он перевел более 233 миллионов рублей.

В архитектора Александра Супоницкого стреляли из автомата АКС-74 в доме на Кременчугской улице в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, стрелок выпустил две пули в голову жертве около лифта на третьем этаже. Ранение оказалось летальным.

АКС-74 является складным вариантом автомата АК74.

Жена ставшего жертвой стрелка в Санкт-Петербурге архитектора Александра Супоницкого Алиса раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина рассказала, что накануне расправы муж вел себя как обычно и не предчувствовал беды. По ее словам, ни о каких конфликтах он не рассказывал. Она заметила, что он собирался вести дочь в школу и уже вышел из дома, но потом по какой-то причине вернулся, а когда уходил во второй раз, то встретил стрелка.

По данным канала, 38-летняя Алиса Супоницкая — вторая жена архитектора. Она носит титул Миссис World Russian Beauty.

В Санкт-Петербургском союзе архитекторов рассказали об убитом Александре Супоницком. По словам вице-президента организации Михаила Мамошина, произошла ужасная трагедия, а его коллега был настоящим профи в своем деле.

«Саша был достойным членом нашего профессионального сообщества. Его отец долгое время являлся директором Дома архитекторов в советское время. Так что Саша — архитектор неслучайный! Это целая семейная история. Он был замечательный человек, коллега. Человеческие качества его равны профессиональным», — сказал Daily Storm Мамошин. «Про его якобы конфликт с убийцей я не в курсе. Знаю, что Саша был совершенно миролюбивый, неконфликтный и очень добрый человек! Это огромная утрата для всего нашего сообщества! Он еще мог многое сделать на благо Петербурга. Выражаю соболезнования всем родным Саши и тем, кто знал его», —добавил собеседник.

Александр Супоницкий — председатель совета директоров группы компаний SUART. Она проектировала огромное количество значимых объектов в Петербурге — автосалон Rolls-Royce, торговые центры — и разрабатывала концепцию «Лахта-центра», писали СМИ.

Также в свое время архитектор спроектировал в Северной столице станции метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы», Невскую ратушу и яхт-клуб «Восточный».

Известный петербургский архитектор Александр Супоницкий был убит 8 октября в Санкт-Петербурге. Его коллега и бывший ученик Илья Юсупов выразил глубокие переживания по поводу трагедии.

Юсупов начал свою профессиональную деятельность под руководством Супоницкого и совместно с ним работал над множеством знаковых объектов города, включая реконструкцию станции метро «Горьковская», торговый центр «Адмирал» возле одноименной станции метро и ТРК «ПИК» на Сенной площади.

Ученик архитектора отметил исключительную роль своего наставника в формировании собственного профессионального опыта и развитие архитектурного сообщества Северной столицы.

Архитектор подчеркнул чуткое и мудрое руководство Супоницкого, подчеркнув, что его опыт и поддержка стали определяющим фактором успеха молодого поколения профессионалов.

— В душе он всегда оставался молодым, с теплотой, добротой, по-отечески относился к молодежи и всегда ей доверял. То, чему я научился и моя мастерская, — этим я обязан Александру Захаровичу. В работе он много всего рассказывал, делился своим опытом. И сегодня для моего коллектива это большая и ужасная трагедия. У меня просто нет слов, — сказал Юсупов в беседе с «Петербургским дневником».

