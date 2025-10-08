Домогавшегося пассажирки в московском метро мужчину арестовали на семь суток

Жителя столицы арестовали на неделю за то, что он домогался пассажирки в вагоне метро. Инцидент произошел на станции «Парк Победы». Мужчина трогал женщину за ягодицы, несмотря на присутствие других людей в поезде.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 8 октября, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

— В конце августа 45-летний Евгений П. находился в поезде на станции синей ветки «Парк Победы». Прямо в вагоне метро он начал приставать к одной из пассажирок, а именно многократно трогал ее за ягодицы. На замечания других граждан он не реагировал, — говорится в публикации.

Правонарушителя поймали спустя месяц и отправили за решетку на семь дней. Сам мужчина свою вину признал.

Ранее за приставания к женщинам в метро арестовали учителя из Нижнего Новгорода. Мужчина приезжал в столицу, чтобы познакомиться с дамами, однако вел себя неприлично. В результате его задержали и признали виновным по статье о мелком хулиганстве. Педагога отправили за решетку на полмесяца.