Суд рассмотрит дело против участников теракта, в котором погиб генерал Кириллов

Перед судом предстанут фигуранты Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. Они обвиняются в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 8 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Ахмаджона Курбонова*, Роберта Сафаряна*, Батухана Точиева* и Рамазана Падиева*. В зависимости от роли в совершенном преступлении фигурантам предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, п. «б» ч. 3 ст. 205, ст. 205.3, ч. 4 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители провели тщательную работу и установили, что злоумышленники заранее планировали преступление. Компоненты для взрывного устройства, которые доставили из Польши, исполнителю теракта передал Сафарян*. Курбонов* собрал СВУ, а затем прикрепил его к электросамокату, стоявшему у подъезда дома, где жил Кириллов. В свою очередь Точиев* и Падиев*, согласно отведенной им роли, заранее арендовали квартиру. В ней впоследствии прятался Курбонов*. В СК продолжают расследование этого дела и разыскивают соучастников, причастных к теракту.

Генерал Кириллов погиб 17 декабря 2024 года. Генерал-лейтенант вышел из подъезда дома на Рязанском проспекте, чтобы отправиться на работу. В этот момент прозвучал взрыв, который также унес жизнь помощника Кириллова. Чем известен военнослужащий — в материале «Вечерней Москвы».

*Внесены в перечень террористов по решению Росфинмониторинга.