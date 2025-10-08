Убитый архитектор Супоницкий задолжал стрелку Козыреву пять миллионов долларов

Убитый в собственном доме в Санкт-Петербурге архитектор Александр Супоницкий был должен стрелявшему в него предпринимателю Константину Козыреву порядка пяти миллионов долларов. Об этом в среду, 8 октября, сообщил Telegram-канал 78.ru со ссылкой на осведомленный источник.

— По нашим данным, Супоницкий в 2019 году брал взаймы у Козырева три миллиона 680 тысяч долларов, — говорится в публикации.

Утром Супоницкого застрелил сосед на глазах его дочери. 50-летний сосед встретил архитектора и его дочь в подъезде, заставил того встать на колени и выстрелил ему в затылок из карабина. Ребенка он не тронул, девочка успела убежать в квартиру. После этого убийца поджег дом жертвы и покончил с собой.

Козырев ранее занимал должность заместителя директора по финансам в инвестиционно-строительном холдинге «Петротрест». Еще в 2015 году его обвинили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере — он указал в декларации ложные сведения. Сообщалось, что конфликт произошел из-за денег. По факту убийства архитектора возбудили уголовное дело.