При взрыве газа под Рязанью пострадали пять человек

Утром в среду, 8 октября, в многоквартирном доме в рязанской деревне Ершово Старожиловского района произошел пожар, сообщили в региональной опергруппе.

© Российская Газета

На место ЧП выдвинулись шесть специалистов и два пожарных автомобиля. Возгорание ликвидировали за 30 минут. в течение получаса полностью ликвидировано. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

Пострадали пять человек, в том числе трое детей. Все они в состоянии разной степени тяжести находятся под наблюдением медиков. Четверых пострадавших, включая детей, госпитализировали.

Восстановлена подача электричества и водоснабжения в непострадавших квартирах.